Фермер и ученый обвинили экс-бойфренда Волочковой в обмане

Бывшего жениха Волочковой Дюрана обвинили в обмане фермера и ученого

В полицию с заявлением на бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана обратились фермер и ученый. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Они обвинили Дюрана в обмане их на 600 тысяч рублей. Владелец аграрного бизнеса из Орловской области заявил, что вложил в кондитерскую компанию экс-бойфренда Волочковой 500 тысяч рублей под пять процентов годовых. С тем же условием сто тысяч рублей Дюрану передала 24-летняя уроженка Башкортостана, занимающаяся наукой.

Дюран обещал вернуть им деньги через год, однако вскоре перестал выходить на связь.

22 сентября стало известно о задержании Дюрана по делу о мошенничестве. Выяснилось, что мужчина занял много денег под расширение бизнеса, а после перестал платить даже проценты.

Общий ущерб от его деятельности оценивается в 100 миллионов рублей, потерпевшими по делу проходят около 50 человек.