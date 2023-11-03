В России продадут машину 102-летней давности за 17 миллионов рублей

В России продадут раритетный автомобиль 102-летней давности. Соответствующая публикация появилась на портале «Авито Авто».

Продавец из Самарской области предложил к покупке машину Ford T 1922 года выпуска, пробег которой составляет 68 тысяч километров. Согласно объявлению, у транспортного средства с бензиновым двигателем мощностью 20 лошадиных сил был всего один владелец. Стоимость кабриолета составляет 17 миллионов рублей.

В мае сообщалось, что в России выставили на продажу редкий заднеприводный автомобиль Buick Riviera 1967 года выпуска за 7 миллионов рублей. Представленный на платформе автомобиль отличается не только отличным состоянием, но и обилием тюнинга.