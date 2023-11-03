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09:11, 3 ноября 2023Ценности

В России продадут машину 102-летней давности за 17 миллионов рублей

Скриншот: Avito

В России продадут раритетный автомобиль 102-летней давности. Соответствующая публикация появилась на портале «Авито Авто».

Продавец из Самарской области предложил к покупке машину Ford T 1922 года выпуска, пробег которой составляет 68 тысяч километров. Согласно объявлению, у транспортного средства с бензиновым двигателем мощностью 20 лошадиных сил был всего один владелец. Стоимость кабриолета составляет 17 миллионов рублей.

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      Карина Черных
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