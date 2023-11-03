Генпрокуратура России отказалась признавать ХАМАС террористической организацией

Генпрокуратура отказалась признавать ХАМАС террористической организацией, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ведомство приняло такое решение, потому что в России нет ни одного уголовного дела или обвинительного судебного приговора в отношении участников ХАМАС.

С просьбой признать палестинское движение террористическим на территории России в Генпрокуратуру обратился правозащитник Иван Мельников. По его словам, ХАМАС использует недопустимые методы ведения войны.