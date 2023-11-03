Силовые структуры
Генпрокуратура отказалась признавать ХАМАС террористической организацией
Генпрокуратура России отказалась признавать ХАМАС террористической организацией
Генпрокуратура отказалась признавать ХАМАС террористической организацией, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, ведомство приняло такое решение, потому что в России нет ни одного уголовного дела или обвинительного судебного приговора в отношении участников ХАМАС.
С просьбой признать палестинское движение террористическим на территории России в Генпрокуратуру обратился правозащитник Иван Мельников. По его словам, ХАМАС использует недопустимые методы ведения войны.
Что думаешь? Оцени!
Обсудить
Последние новости
Все новости