Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 3 ноября 2023Мир

Главком ВМФ России прибыл в Мьянму

Главнокомандующий ВМФ России Евменов прибыл в Мьянму с рабочим визитом

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов прибыл в Мьянму с рабочим визитом. Об этом сообщили в Минобороны.

Одной из целей поездки делегации под руководством главкома является укрепление военно-морского сотрудничества между странами. В ходе визита запланированы российской делегации с руководством и военным командованием Мьянмы, а также посещение боевых кораблей и церемония открытия первых в современной истории военно-морских учений РФ и Мьянмы.

30 октября Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин. Он выступил с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсонской области назвали бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке

      На Украине обвинили Зеленского в уничтожении солдат ради сохранения власти

      Израиль отказался считать страдания мирных жителей причиной для прекращения огня

      На Украине заявили о снижении международной помощи

      Тренер дала советы по правильной прокачке мышц рук

      В российском городе подростки сломали школьнику нос

      Армия Израиля заявила об ударе по машине скорой помощи бойцов ХАМАС

      На Украине назвали соперника Зеленского на выборах

      Для заключенных в России ввели особый воинский учет

      Найденную пенсионерами безделушку продали за миллионы евро. Она оказалась артефактом, вызвавшим международный скандал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости