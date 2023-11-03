Главком ВМФ России прибыл в Мьянму

Главнокомандующий ВМФ России Евменов прибыл в Мьянму с рабочим визитом

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов прибыл в Мьянму с рабочим визитом. Об этом сообщили в Минобороны.

Одной из целей поездки делегации под руководством главкома является укрепление военно-морского сотрудничества между странами. В ходе визита запланированы российской делегации с руководством и военным командованием Мьянмы, а также посещение боевых кораблей и церемония открытия первых в современной истории военно-морских учений РФ и Мьянмы.

30 октября Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин. Он выступил с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».