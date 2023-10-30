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03:47, 30 октября 2023Россия

Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

МО РФ: Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник, 30 октября, прибыл в столицу Китая Пекин с рабочим визитом. В ходе него министр примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает военное ведомство.

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности"», — сказано в официальном сообщении.

В форуме примут участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 год. Последний раз он состоялся в очном формате в 2019 году.

В августе Сергей Шойгу заявил, что Россию и Китай можно назвать верными друзьями. Министр обороны также сообщил о поддержании контактов на высоком уровне, совместных учениях и тренировках.

Ранее в МИД КНР рассказали, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог друг с другом в разных форматах.

Кроме того, Путин объяснил дружеские отношения двух государств тем, что РФ и Китай естественным образом дополняют друг друга.

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      Марина Совина
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