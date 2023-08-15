Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями

Шойгу заявил, что Россия и Китай являются добрыми соседями и верными друзьями

Россию и Китай можно назвать верными друзьями. Так уровень отношений двух стран оценил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу на полях XI Московской конференции по международной безопасности министр отметил, что сотрудничество с Китаем идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах — в рамках Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс». Шойгу указал, что Россия и Китай — стратегические партнеры, добрые соседи и верные друзья.

Министр обороны также сообщил о поддержании контактов на высоком уровне, совместных учениях и тренировках.

Ранее в МИД КНР рассказали, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог друг с другом в разных форматах.

В марте Путин объяснил дружеские отношения двух государств тем, что РФ и Китай естественным образом дополняют друг друга. По словам главы государства, КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а Россия в состоянии обеспечить такую стабильность.