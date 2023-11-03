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10:11, 3 ноября 2023Из жизни

«Ангел ада» поймал любовника своей девушки и сделал ему татуировку на лбу

Fox News: в США судят байкера, который сурово отомстил любовнику своей девушки

Фото: Oli Scarff / Getty Images

В США судят членов мотоклуба «Ангелы ада», которые сурово наказывали байкеров за оскорбление своих лидеров. Об этом сообщает Fox News.

В двух судебных процессах рассматриваются дела 11 подозреваемых. Ряду подсудимых уже вынесены приговоры. Мера наказания для других пока не определена, хотя некоторые из них признаны виновными.

В одном из инцидентов, произошедшем в ноябре 2016 года, участвовал бывший президент отделения «Ангелов ада» в калифорнийском городе Сонома. Он с помощью других байкеров отомстил любовнику своей девушки. Его поймали, избили бейсбольной битой, сделали ему татуировку на лбу и изнасиловали его жену.

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Другой инцидент случился в 2014 году, когда «Ангел ада» из Сономы устроил драку с байкером из города Салем в Массачусетсе и оскорбил лидера его отделения. После этого президенты «Ангелов ада» из Сономы и Салема созвонились, поговорили и согласились, что от драчуна нужно избавиться. Его заманили в клуб и пустили ему пулю в затылок. Избавиться от тела помогли связи в местном крематории.

Ранее английский мастер пирсинга Бен Харрис назвал встречу с байкером из «Ангелов ада» одним из самых странных случаев в своей практике. «После того как мы закончили процедуру, он заплакал и потерял сознание…, — рассказал он. — Потом мужчина стонал от боли».

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      Олег Парамонов
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