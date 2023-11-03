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19:44, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

В сети раскрыли секретную функцию iPhone

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Девушка по имени Джейн раскрыла секретную функцию iPhone. На ролик, опубликованый в TikTok в конце октября, обратило внимание издание The Daily Dot 2 ноября.

Джейн показала, что в iPhone есть опция, которая позволяет при помощи двойного и тройного касания по задней поверхности устройства активировать дополнительные команды.

Для активации опции, как рассказала авторша ролика, необходимо зайти в настройки iPhone, перейти в «Универсальный доступ», выбрать «Касания» в разделе «Опорно-двигательный аппарат», прокрутить страницу до самого низа и включить функцию под названием «Касание задней панели».

В ролике говорится, что далее необходимо нажать на «Двойное касание» или «Тройное касание» и выбрать нужную команду — например, быструю блокировку, увеличение или снижение громкости, включение камеры или снимок экрана.

«Это действительно работает», «Вероятно, не только я сейчас пытаюсь снять чехол, чтобы проверить это», — написали пользователи в комментариях. Другие комментаторы также отметили, что давно знали об этой функции. «Подключила эту опцию сразу, как купила iPhone», «Раньше у меня была подключена эта функция, но она стала раздражать, так как мой телефон был перегружен кучей случайных скриншотов», — написали владельцы iPhone.

Ранее блогерша по имени Катарина Могус рассказала еще об одной малоизвестной функции iPhone. Она показала, что смартфон может автоматически сообщать о перемещениях его владельца.

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      Олег Давыдов
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