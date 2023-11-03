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09:33, 3 ноября 2023Среда обитания

Россияне бросились брать ипотеку на загородные дома

В 2023 году Сбер выдал 178 тысяч кредитов на покупку и строительство коттеджей
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2023 году россияне бросились брать ипотеку на загородные дома — с января по октябрь Сбер выдал 178 тысяч кредитов на покупку и строительство коттеджей. О всплеске интереса граждан к частной недвижимости рассказал исполнительный директор «Домклик» Сбербанка по работе с рынком первичного жилья Алексей Чапик.

Общая сумма займов достигла 639 миллиардов рублей. В сентябре доля такой ипотеки составила 19,3 процента. «Столь заметный интерес к индивидуальному строительству можно объяснить возможностью оформить кредит по льготной ипотеке: за октябрь доля льготных программ в ипотеке на ИЖС достигла практически 100 процентов», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что после повышения Центробанком ключевой ставки россияне передумали брать ипотеку. Опрошенные граждане признались, что сомневаются в своих возможностях выплатить кредит в условиях последующего роста ипотечных ставок.

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      Нина Ташевская
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