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08:02, 3 ноября 2023Среда обитания

Россияне передумали брать ипотеку после повышения ставки

Не смогут взять ипотеку после роста ключевой ставки 38 процентов россиян
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки не смогут взять квартиру в ипотеку 38 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Эта категория россиян призналась, что собиралась взять ипотеку в ближайшее время, однако теперь сомневается, сможет ли выплатить кредит, если ставки по ипотечным кредитам снова вырастут. Опрошенные также признались, что опасаются дальнейшего роста цен на недвижимость и дополнительных ужесточений правил выдачи ипотеки. В настоящее время необходимый размер ипотечного взноса по программе льготной ипотеки увеличился с 15 до 20 процентов от стоимости жилья, напомнили аналитики.

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На неопределенный срок отложили покупку автомобиля в кредит 12 процентов респондентов, 20 процентов россиян передумали тратить накопления и решили переложить их на депозиты, поскольку доходность по вкладам ощутимо выросла. Затруднились оценить масштабы изменений на рынке 30 процентов россиян — они не планировали совершать крупные покупки в ближайшем будущем.

«Основная задача ЦБ — охладить и стабилизировать спрос, чтобы притормозить разогнавшуюся инфляцию и рост цен», — рассказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. По ее словам, очередное повышение ставки должно заставить людей снизить потребительскую активность, которая часто обеспечивается займами, и перейти в режим накопления. Результаты исследования показывают, что жестка политика регулятора дает свои плоды, добавил она.

В опросе принимали участие три тысячи россиян.

ЦБ 27 октября поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. Такое решение в регуляторе объяснили необходимостью борьбы с темпами роста потребительских цен в стране.

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      Мария Черкасова
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