Названо условие для победы Израиля над ХАМАС

Экс-чиновник ЕС Уэсткотт призвал Израиль уничтожить Газу для победы над ХАМАС

Экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт рассказал, какое обстоятельство потребуется для победы Израиля над ХАМАС. Об этом он написал в статье для британской газеты Guardian.

Уэсткотт назвал условие для победы Израиля над ХАМАС и призвал для этого уничтожить Газу, однако пожертвовать международной поддержкой. По его словам, продолжение боевых действий в Газе ослабляет «моральные позиции» Израиля, на фоне чего сами израильтяне признают ограниченность средств для «возмездия»

«Проблема в том, что они [Израиль] не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа; и, разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля», — отметил экс-чиновник ЕС.

По словам эксперта, ХАМАС настолько укоренился в обществе, что военные действия Израиля способствуют увеличению его поддержки среди граждан.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.