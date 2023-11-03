Истребитель пятого поколения F-35 впервые сбил ракету

Breaking Defense: израильский истребитель F-35I впервые сбил крылатую ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о применении истребителя F-35I Adir для перехвата крылатой ракеты. Этот эпизод стал первым известным случаем сбития подобной цели американским истребителем пятого поколения F-35, пишет Breaking Defense.

«Крылатая ракета, запущенная с юго-востока в направлении воздушного пространства Израиля, была обнаружена системами контроля и обнаружения ВВС. После отслеживания траектории крылатой ракеты истребители Adir были подняты в воздух и успешно перехватили ракету», — сообщили в ЦАХАЛ.

Израиль не уточнил, какой боеприпас использовал пилот истребителя для перехвата ракеты. Как пишет издание, израильские F-35I несут ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder и AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

Израильские F-35I отличаются от базовой версии самолета наличием бортового оборудования собственного производства. В 2017 году F-35I признали боеготовыми, а в 2018 году их впервые применили в боевых условиях. Всего военно-воздушные силы Израиля планируют получить 75 самолетов.

В июне 2022 года издание The Drive писало, что Израиль увеличил дальность полета своих F-35, в результате чего они смогут достичь Ирана без дозаправки.

В марте того же года стало известно, что F-35I впервые сбил иранский беспилотный летательный аппарат.