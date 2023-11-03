Истребители ЦАХАЛ ликвидировали командира батальона ХАМАС

Командир батальона ХАМАС был ликвидирован ударом истребителями ЦАХАЛ в Газе

Командир батальона ХАМАС «Сабра Телль Аль-Хава» Мустафа Далул был ликвидирован ударом истребителей в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Истребители ЦАХАЛ, действуя на основании точных разведданных, ликвидировали командира батальона "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула, который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛ в секторе Газа», — отметили в оборонном ведомстве.

В заявлении также подчеркнули, что Далул занимал ряд важных позиций в батальоне до начала боевых действий с Израилем.

Ранее ЦАХАЛ завершил окружение сектора Газа и зашел на территорию анклава, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.