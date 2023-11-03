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09:43, 3 ноября 2023Мир

Армия обороны Израиля вошла в сектор Газа

Армия Израиля вошла в город Газа и вступила в ближние бои с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение сектора Газа и зашла на территорию анклава, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Его слова приводит The Hill.

По его словам, после окончания операции по окружению Газы авиация и флот помогают наземным израильским силам наносить удары по военной инфраструктуре ХАМАС.

«Наши силы уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты одерживают верх», — цитирует издание начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Ранее сообщалось, что США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска.

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      Глеб Бажуткин
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