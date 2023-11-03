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04:44, 3 ноября 2023Мир

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов

С 7 октября в палестино-изральском конфликте погибли не менее 36 журналистов

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

По меньшей мере 36 журналистов погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил Комитет защиты журналистов, пишет ТАСС.

Они попали в список более чем 10 тысяч погибших с начала конфликта 7 октября. В комитете указали на то, что освещая события в этом регионе, представители СМИ сталкиваются с высоким риском. Они работют «под разрушительными авиаударами Израиля, в условиях нарушения связи и перебоев в подачи электроэнергии».

Ранее военнослужащие израильской армии обратились к сотрудникам СМИ с просьбой покинуть сектор Газа. Через громкоговорители они передали обращение к журналистам, сотрудникам телеканалов и других СМИ с требованием немедленно прекратить работу и покинуть район.

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      Марина Совина
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