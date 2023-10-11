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17:41, 11 октября 2023Мир

Израильская армия попросила журналистов покинуть сектор Газа

Израильские военные обратились к сотрудникам СМИ с просьбой покинуть сектор Газа

Фото: Abed Zagout / Anadolu / Getty Images

Военнослужащие израильской армии обратились к сотрудникам средств массовой информации с просьбой покинуть сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военные через громкоговорители передают обращение к журналистам, сотрудникам телеканалов и других СМИ с требованием немедленно прекратить работу и покинуть район.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, вход в которую уголовно наказуем.

7 октября боевики из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Виктория Кондратьева
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