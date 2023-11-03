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18:47, 3 ноября 2023Мир

Израиль нанес удар по больничному комплексу эль-Шефа в Газе

Израильский беспилотник нанес удар по больнице эль-Шефа в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Levy / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала больничный комплекс эль-Шефа в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, израильский беспилотник нанес удар во время выезда нескольких машин скорой помощи из больницы. Министерство здравоохранения Газы еще не предоставило данных о потерях среди гражданского населения.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант отказал в ответ на требование США о временном прекращении огня в секторе Газа. По его словам, Израиль не будет приостанавливать боевые действия до возвращения всех захваченных ХАМАС заложников.

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      Дарья Балацкая
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