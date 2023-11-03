Израиль перестал предупреждать Россию о некоторых атаках на Сирию

Bloomberg: Израиль теперь не всегда предупреждает Россию об ударах по Сирии

Израиль усилил удары по Сирии и теперь не всегда предупреждает об этом Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала войны Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС еврейское государство стало чаще наносить удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые приблизились к израильской границе. Как сообщает издание, это событие сопровождается ключевым сдвигом в политике Израиля: теперь правительство страны перестало предупреждать Россию о некоторых атаках по сирийской территории.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сирийскую военную базу в провинции Дераа. Уточняется, что израильский самолет нанес удар в ответ на запуски ракет, совершенные из Сирии по Израилю.