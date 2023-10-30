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05:15, 30 октября 2023Мир

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам на территории Сирии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Уточняется, что самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски ракет, совершенные из Сирии по Израилю в воскресенье, 29 октября.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников сообщила, что Израиль многократно откладывал начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, удерживаемым палестинским исламским движением ХАМАС.

Издание также писало, что Израиль переносит сроки проведения наземной операции в секторе Газа, чтобы США развернули в регионе дополнительные силы противоракетной обороны (ПРО).

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      Марина Совина
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