Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам на территории Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Уточняется, что самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски ракет, совершенные из Сирии по Израилю в воскресенье, 29 октября.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников сообщила, что Израиль многократно откладывал начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, удерживаемым палестинским исламским движением ХАМАС.

Издание также писало, что Израиль переносит сроки проведения наземной операции в секторе Газа, чтобы США развернули в регионе дополнительные силы противоракетной обороны (ПРО).