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11:05, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Блогеры слетали в другую страну ради покупки продуктов и сэкономили

Блогеры из Великобритании слетали в Польшу ради покупки продуктов и сэкономили

Кадр: Josh & Archie / YouTube

Блогеры из Великобритании Джош Питерс и Арчи Мэннерс слетали в Польшу ради покупки продуктов и заявили, что даже с учетом стоимости билетов на самолет и ночевки в хостеле они потратили меньше, чем если бы сходили в магазин в Лондоне. Об этом они рассказали в видео на своем YouTube-канале.

«У нас сейчас кризис стоимости жизни. А это значит, что цены на продукты в Великобритании стали заоблачными», — пояснили блогеры. Они также показали, что купили корзину продуктов в супермаркете сети Lidl за 164 фунта стерлингов (около 18 тысяч рублей по текущему курсу).

После этого Питерс и Мэннерс приобрели авиабилеты до польского города Познань. В целях экономии они заказали багаж только на обратный рейс на одного человека, чтобы привезти в Великобританию купленные в Польше продукты. Будучи в другой стране, блогеры передвигались на автобусе и пешком, а ночевали они в хостеле.

В Польше молодые люди приобрели тот же набор продуктов в супермаркете той же сети, что и в Лондоне. Он обошелся блогерам почти в 97 фунтов стерлингов (порядка 11 тысяч рублей). Вычтя стоимость расходов на полет и проживание, Питерс и Мэннерс заявили, что всего сэкономили около 11 фунтов стерлингов (примерно 1,2 тысячи рублей). При этом некоторые продукты, которые они довезли до Великобритании в багаже, помялись и просыпались.

Ранее российская блогерша Лиза Савчихина, переехавшая учиться в Китай, пожаловалась на высокие цены в стране. Она описала ситуацию с ценами в Поднебесной словами «это вообще жопа».

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      Маргарита Щигарева
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