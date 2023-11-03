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00:38, 3 ноября 2023Мир

Претендент на пост президента США пообещал заключить мир на Украине

Рамасвами пообещал, что заключит мир на Украине в случае победы на выборах в США
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Steve Marcus / Reuters

Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал, что заключит мирное соглашение на Украине в случае победы на выборах в 2024 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По словам политика, главная военная угроза для США — альянс России и Китая. «Я заключу мирное соглашение на Украине. Это будет в интересах США и снизит риск войны с Россией или Китаем», — отметил политик.

Ранее Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны. По его словам, война произойдет только в том случае, если Украина будет стремиться к увеличению масштаба конфликта и сумеет втянуть в это США.

Он призвал США согласиться с переходом части регионов Украины в состав России. По его мнению, это поможет скорейшему урегулированию конфликта.

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      Марина Совина
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