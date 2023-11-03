Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 3 ноября 2023Мир

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США из-за сотрудничества с РК

Фото: KCNA / Reuters

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США из-за сотрудничества с Южной Кореей (РК). Об этом пишет Radio Free Asia.

Уточняется, что Северная Корея раскритиковала сотрудничество Вашингтона и Сеула в области безопасности. Спектр ядерной угрозы со стороны США, будь то стратегическая или тактическая, не изменит реакцию вооруженных сил КНДР, заявило в пятницу официальное Центральное корейское информационное агентство (KCNA).

«Вооруженные силы КНДР готовы к выполнению конституционного мандата по защите национального суверенитета, территориальной целостности, прав и интересов народа. Перед лицом любых предполагаемых военных провокаций позиция Северной Кореи ясна: дать немедленный, громкий и решительный отпор действиям этих военных маньяков», — добавило KCNA.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Продажи компьютеров вырастут из-за ИИ

      В России задумались об изменении рецептуры салата «Цезарь»

      Власти США направили 50 миллиардов долларов на борьбу с наркоманией

      В России директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

      Российский военный рассказал о французских снайперах на Украине

      КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США

      Подростки переполошили район в российском городе играми со взрывами

      15-летняя россиянка забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

      Стало известно о ликвидации в зоне СВО командира украинского спецназа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости