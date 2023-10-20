КНДР пригрозила США превентивным ударом по бомбардировщику в Южной Корее

КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее

КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК указало на отправку на юг полуострова стратегического бомбардировщика США В-52 и истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Отмечается, что стратегические средства США являются «первым объектом уничтожения». «Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевернута», — говорится в сообщении.

Ранее северокорейский ученый Ким Дон Мён назвал ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon, во время которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, репетицией ядерной войны.