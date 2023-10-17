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07:07, 17 октября 2023Мир

В КНДР сочли ядерные учения НАТО репетицией войны

Ученый в КНДР: ядерные учения НАТО Steadfast Noon являются репетицией войны
СюжетУчения НАТО:

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon, во время которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны. Об этом заявил северокорейский ученый Ким Дон Мён, текст статьи которого опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Более серьезным является тот факт, что все это проводится при активном участии и поддержке США», — отметил он. Ученый назвал НАТО «ядерными фанатиками», которые играют в «опаснейшие азартные игры». По его мнению, мировое сообщество должно распознать агрессивный замысел США и НАТО и предотвратить его реализацию.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Япония, Южная Корея и США сформировали азиатскую версию НАТО. Подобный союз служит ключевой причиной войн и агрессии, добавил он. Лидер КНДР также назвал партнерство трех стран «самой большой угрозой».

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    Марина Совина
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