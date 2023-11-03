50-летняя мать нокаутировала бывшую девушку сына в бою без правил

В Польше мать ютубера Даниела Звежиньского нокаутировала его бывшую девушку

В Польше состоялся бой без правил между матерью ютубера Даниела Звежиньского и его бывшей девушкой. Об этом сообщает издание New York Post.

Большинство поклонников были уверены, что победит бывшая девушка ютубера — 19-летняя Никита Алокин. В ее пользу играли возраст и бойцовский опыт: она уже выступала на ринге, хотя и без особого успеха. Преимуществом матери, 50-летней Малгожаты Звежиньской, был больший вес: 65 килограммов против 47,5 килограмма у Алокин.

Вопреки ожиданиям, мать ютубера сразу же перехватила инициативу. В первом раунде она повалила бывшую девушку сына на ковер, а во втором сумела ее нокаутировать. После этого Малгожату Звежинскую признали победительницей.

Обе женщины неоднократно фигурировали в видео, которые публиковал ютубер, поэтому пользовались определенной известностью.

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