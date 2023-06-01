Боец ММА сразился с трехметровым аллигатором и победил

Fox News: боец ММА оседлал аллигатора на парковке начальной школы

Боец смешанных единоборств (ММА) сразился с трехметровым аллигатором, победил и оседлал его на глазах у 200 зрителей возле начальной школы в американском городе Джексонвилл, штат Флорида. На видео произошедшего обратил внимание телеканал Fox News.

33-летний Майк Драгич встретился с необычным противником на парковке учебного заведения. «Мы приехали туда, я зашел через ворота, и он был там, готовый к бою, прямо на парковке. Нам просто нужно было выполнить задачу», — рассказал борец ММА.

Драгич схватил аллигатора за хвост и попытался оттащить, но тому удалось вырваться. Тогда американец обошел его и схватил за шею. «Я буквально чувствовал себя, как Бэтмен», — заявил борец. После этого Драгич прыгнул на загривок рептилии, а несколько пожарных уселись ей на спину, чтобы помочь удержать.

Ранее сообщалось, что аллигатор в парке города Овьедо, штат Флорида, США, напал на гулявшую с хозяевами собаку. Мужчина прыгнул на рептилию, чтобы спасти питомца.