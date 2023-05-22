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21:37, 22 мая 2023Из жизни

Мужчина прыгнул на аллигатора ради спасения собаки

WOFL: в США хозяин собаки прыгнул на аллигатора, чтобы спасти питомца из его пасти

Аллигатор в парке города Овьедо, штат Флорида, США, напал на гулявшую с хозяевами собаку. Об этом сообщает WOFL.

Мужчина и женщина гуляли с собакой вдоль реки Эконлокхатчи в парке Риверсайд. Из воды неожиданно вышел аллигатор длиной более трех метров и напал на их питомца. Мужчина прыгнул на рептилию, чтобы спасти собаку, которая оказалась в пасти рептилии.

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В настоящее время пес проходит лечение у местного ветеринара. Его состояние неизвестно.

В Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы сообщили, что выдали разрешение на поимку хищника. Охотник на аллигаторов убрал рептилию из парка. При встрече с аллигатором владельцам домашних животных рекомендуется держать их на поводке и подальше от кромки воды.

Ранее сообщалось, что аллигатор пробрался во двор жителя города Дейтона-Бич, штат Флорида, США, и прокусил ему ногу. Сначала американец подумал, что в его ногу вцепилась собака, но, опустив глаза, увидел аллигатора.

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Алиса Дмитриева
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