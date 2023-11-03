Кулеба анонсировал новые поставки боеприпасов для Украины

Глава МИД Украины анонсировал новые поставки боеприпасов из Германии

Украина скоро получит новые партии боеприпасов со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.

Глава МИД сообщил, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером, на которой обсуждались новые поставки для вооруженных сил.

«Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры», — анонсировал Кулеба.

2 ноября стало известно, что Германия передала Украине еще 25 боевых танков Leopard 1A5, а также пять надводных и разведывательных беспилотников. Всего Берлин поставил ВСУ уже 115 таких танков.