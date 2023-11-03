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15:00, 3 ноября 2023Бывший СССР

Кулеба анонсировал новые поставки боеприпасов для Украины

Глава МИД Украины анонсировал новые поставки боеприпасов из Германии

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Украина скоро получит новые партии боеприпасов со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.

Глава МИД сообщил, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером, на которой обсуждались новые поставки для вооруженных сил.

«Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры», — анонсировал Кулеба.

2 ноября стало известно, что Германия передала Украине еще 25 боевых танков Leopard 1A5, а также пять надводных и разведывательных беспилотников. Всего Берлин поставил ВСУ уже 115 таких танков.

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