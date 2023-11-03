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02:54, 3 ноября 2023Мир

Раскрыты потери лучших танков ВСУ

Forbes: ВС РФ за две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2 у ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) за последние недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2. Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс сообщил, что на этой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились под Авдеевкой «редкого и ценного» танка Leopard 2A6. По его мнению, эта неудача продолжила серию потерь немецких танков Leopard 2.

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«За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5», — отметил автор публикации.

Ранее на Западе заявили о стремительных темпах уничтожения Россией лучших танков ВСУ. 1 ноября Forbes сообщало, что Киев лишился пятой части немецких танков Leopard 2.

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      Марина Совина
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