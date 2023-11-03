Forbes: ВС РФ за две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2 у ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) за последние недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2. Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс сообщил, что на этой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились под Авдеевкой «редкого и ценного» танка Leopard 2A6. По его мнению, эта неудача продолжила серию потерь немецких танков Leopard 2.

«За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5», — отметил автор публикации.

Ранее на Западе заявили о стремительных темпах уничтожения Россией лучших танков ВСУ. 1 ноября Forbes сообщало, что Киев лишился пятой части немецких танков Leopard 2.

