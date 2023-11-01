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03:35, 1 ноября 2023Мир

На Западе заявили о стремительных темпах уничтожения Россией лучших танков ВСУ

Forbes: ВСУ лишилась пятой части танков Leopard 2 из-за ударов российских войск

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Россия ускоренными темпами уничтожает лучшие танки на Украине. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились пятой части немецких танков Leopard 2, которые поставили ей страны Запада. Уточняется, что большая часть машин подорвалась на минах или была уничтожена беспилотниками. Однако некоторые танки были уничтожены противотанковыми ракетами.

В частности, в ходе боя в районе населенного пункта Орлянское был поражен танк STRV-122, который является шведской версией немецкого Leopard 2. Более того, за неделю ВСУ потеряли шесть Leopard 2.

Ранее обозреватель Дэвид Экс рассказал, что Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства.

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