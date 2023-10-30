Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:11, 30 октября 2023Наука и техника

В США рассказали о возврате Киева к советским танкам

Forbes: Украина возвращается к советским Т-72 из-за потерянных Leopard 2

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

«Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке», — пишет он.

Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц. Ранее в этом году США и Нидерланды оплатили закупку 90 машин.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Издание подчеркивает, что на складах бывших стран-участниц Варшавского договора находятся сотни танков Т-72М, которые могут стать базой для модернизации. В CGS Defense заявили, что модернизация «решает часть проблем» базовой версии Т-72М, которые касаются мобильности, защищенности и огневой мощи. Модернизированные Т-72ЕА оснащают двигателем мощностью 840 лошадиных сил, новыми радиостанциями, тепловизорами и блоками динамической защиты.

Экс подчеркнул, что танк Т-72 и его модификации из Польши и Чехии позволяют Киеву компенсировать потери в «скудной партии» из 71 танка Leopard 2, полученной от союзников. Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли по меньшей мере 11 танков Leopard 2.

В июне директор чешской фирмы VOP CZ Марк Шпок сообщил, что предприятие, которое занимается обслуживанием бронетехники, модернизирует неизвестное количество украинских танков Т-64. Машины получат новые средства связи и оптические приборы.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      Сборы фильма-концерта Тейлор Свифт превысили 200 миллионов долларов

      Пострадавший в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы полицейский ушел из жизни

      Полиция обнаружила на парковке стадиона «Наполи» тело

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости