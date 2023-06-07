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04:30, 7 июня 2023Наука и техника

В Чехии модернизируют украинские танки

Чешская фирма VOP CZ модернизирует неизвестное количество украинских танков Т-64

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Чешская фирма VOP CZ, которая занимается обслуживанием бронетехники, модернизирует неизвестное количество украинских танков Т-64. Об этом директор фирмы Марк Шпок сообщил агентству ЧТК, передает РИА Новости.

По его словам, число танков, которые модернизируют, не называют «из соображений безопасности».

«Танки будут снабжены приборами оптического наблюдения, современными средствами связи и так далее», — сказал Шпок. Он добавил, что танки десятки лет находились на хранении, поэтому они нуждаются в капитальном ремонте.

Танк Т-64 разработали в конструкторском бюро Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева в 1960-х годах, а в 1976 году появился модернизированный Т-64Б. Защищенность машины обеспечивает комбинированная броня, а основным орудием стала гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров. Версия Т-64БВ получила динамическую защиту «Контакт-1».

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В апреле издание Defence24 писало, что польский завод Bumar-Labedy может столкнуться с проблемами в ходе ремонта украинских танков Т-64, которые отличаются от выпускавшихся в Польше Т-72.

В том же месяце глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров.

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    Даниил Иринин
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