В Польше предрекли проблемы с ремонтом украинских Т-64

Defence24: Польша может столкнуться с нехваткой комплектующих для ремонта украинских Т-64

Польский завод Bumar-Labedy может столкнуться с проблемами в ходе ремонта украинских танков Т-64, которые отличаются от выпускавшихся в Польше Т-72. Сложности предрекли в публикации Defence24.

Отмечается, что большинство компонентов танков Т-64 уже не выпускают. В частности, Т-64Б и Т-64БМ оснащали полноценной системой управления огнем 1А33 «Обь» и 1А43У «Рось», а Т-72М и Т-72М1 несли упрощенный комплекс с прицелом-дальномером ТПД-К1.

«Неизвестно, каковы запасы комплектных систем управления огнем и компонентов к ним, которыми может располагать Украина, и неизбежно таяние этих запасов с продолжающимися боевыми действиями и гораздо более высокой степенью износа военной техники», — пишет издание.

Также у Варшавы могут возникнуть проблемы с обслуживанием двигателей 5ТД и 6ТД, которые выпускали на Украине. Автор публикации подчеркивает, что мощности двигателей 5ТДФМ может не хватить для модернизированных Т-64, а установка более мощных моторов 6ТД-1 и 6ТД-2 потребует реконструкции моторного отсека, а также увеличит затраты и время, необходимое для ремонта Т-64.

Ранее стало известно, что государственный концерн «Укроборонпром» заключил соглашение с Polska Grupa Zbrojeniowa, которое предусматривает ремонт и обслуживание Т-64 на заводе Bumar-Labedy в польском городе Гливице.