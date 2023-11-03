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17:47, 3 ноября 2023Бывший СССР

Литва запланировала потратить миллиарды евро на боеприпасы

Литва планирует потратить 3,1 млрд евро на вооружение и боеприпасы за 10 лет

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва в ближайшие десять лет планирует потратить 3,1 миллиарда евро на закупку вооружений и боеприпасов. Об этом сказано на сайте Минобороны республики.

Там отметили, что 90 процентов выделенных средств пойдут на закупку боеприпасов, а остальные — на инженерные средства и взрывчатку.

Также в Минобороны отчитались, что с 2021 по 2023 год количество накопленных боеприпасов выросло в три раза. На эти цели выделили 750 миллионов евро.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выделяемая Вашингтоном помощь Киеву частично возвращается в США.

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      Александр Слабиев
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