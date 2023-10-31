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12:24, 31 октября 2023Бывший СССР

В Литве рассказали о возвращении американской помощи Украине в США

Глава МИД Литвы Ландсбергис: выделяемая США помощь Украине возвращается обратно
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Carsten Koall / dpa / Globallookpress.com

Выделяемая Вашингтоном помощь Украине частично возвращается в США. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Politico.

«Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США», — сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что европейские дипломаты собираются поехать в США, чтобы убеждать общество и представителей бизнеса в необходимости поддержки Украины.

Ранее лидер американский сенатор Митч Макконнелл выразил надежду, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон одобрит увеличение помощи Украине. «Я надеюсь, что он решит, что важно также поддержать Украину», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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