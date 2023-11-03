Раскрыты потери ВСУ на купянском направлении

Марочко: потери ВСУ на купянском направлении превысили число поступающих сил

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко прокомментировал ситуацию на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и подчеркнул, что они стали превышать численность поступающих свежих сил в районе Синьковки Купянского района Харьковской области.

«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — отметил эксперт, сославшись на свои источники.

Если эта тенденция сохранится в течение десяти дней, то командование ВСУ почти лишится сил и средств для удержания российских войск на этом участке.

Ранее Марочко рассказал о бегстве украинских военных со своих позиций на купянском направлении. По его словам, зачастую военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть зону боевых действий в темное время суток.

