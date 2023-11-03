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05:36, 3 ноября 2023Мир

Более 620 человек покинут сектор Газа в пятницу

Более 620 человек смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Более 620 человек, включая лиц с двойным гражданством, смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, следует из списка, об этом сообщила администрация КПП «Рафах» в социальных сетях, пишет РИА Новости.

Согласно списку из 621 человека, среди них есть иностранные граждане. Кроме того, в нем значатся имена палестинцев с двойным гражданстовм. Список разделен на обладателей паспортов США, их — подавляющее большинство, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики.

Ранее Израиль нанес удар по палестинцам в секторе Газа, которые эвакуировались из региона после предупреждений об атаке. По данным палестинского министерства здравоохранения, пострадали более 200 человек, бежавших из северной части сектора Газа, еще десятки не смогли выжить.

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      Марина Совина
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