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11:50, 14 октября 2023Мир

Израиль нанес удар по эвакуирующимся из сектора Газа беженцам

WP: Израиль нанес удар по эвакуирующимся из сектора Газа палестинским беженцам

Фото: Hatem Moussa / AP

Израиль нанес удар по палестинцам в секторе Газа, которые эвакуировались из региона после предупреждений об атаке. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Издание проверило видео, на которое попал момент атаки. Утверждается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по главной автомагистрали Газы Салах аль-Дин. По данным палестинского Министерства здравоохранения, пострадали более 200 человек, бежавших из северной части сектора Газа, еще десятки не смогли выжить.

Источники ХАМАС утверждают, что число жертв удара насчитывает более 70 человек. На кадрах видны охваченные огнем автомобили и человеческие тела, разбросанные вдоль дороги. В том числе среди жертв есть маленькие дети.

13 октября сообщалось, что Израиль дал сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Уточнялось, что речь идет о жителях Газы к северу от населенного пункта Вади Газа. ХАМАС, в свою очередь, призвал находящихся на этих территориях людей оставаться дома.

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    Варвара Кошечкина
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