Израиль дал жителям Газы сутки на эвакуацию перед военной операцией. ХАМАС призвал игнорировать эти требования

ООН: Израиль дал сутки на эвакуацию жителей Газы перед наземной операцией

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Об этом сообщил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, получивший соответствующее предписание об эвакуации сотрудников ООН в полночь 13 октября.

По его словам, предписание касается всех жителей Газы к северу от населенного пункта Вади Газа. Они должны переместиться на юг сектора в течение 24 часов.

1,1 миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора

ООН «решительно призвали отменить такой приказ», однако Израиль назвал эти призывы постыдными.

ХАМАС призвало игнорировать призыв к эвакуации и оставаться дома

Тем временем ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома и проявить твердость перед лицом этой психологической войны.

Также палестинская группировка призвала ООН и БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) принять меры против попыток Израиля добиться принудительного перемещения палестинцев из Газы.

Тель-Авив открыто ведет подготовку к наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и сосредоточивает силы на южной границе. Эти планы официально подтвердил премьер Биньямин Нетаньяху еще в понедельник, 9 октября, в разговоре с президентом США Джо Байденом.

ООН заявило о наступлении гуманитарной катастрофы в Газе

Ранее представитель агентства ООН по помощи палестинским беженцам Аднан Абу Хасна сообщил, что в секторе Газа начался коллапс системы здравоохранения, поскольку топлива для обеспечения работы больниц не хватает. В секторе нет электричества и воды, кладбища переполнены. Хасна также заявил о гуманитарной катастрофе.

Сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Photo

По данным на 12 октября свои дома вынужденно покинули уже 338 тысяч жителей Газы, порядка 23 тысяч зданий в секторе разрушены настолько, что более не пригодны для использования.

У жителей Газы нет возможности покинуть сектор

Единственный выход из сектора Газа на территорию соседнего Египта — КПП «Рафах» — был закрыт еще 10 октября после ударов Израиля по палестинской части погранперехода. Израиль также закрыл свои КПП для палестинских беженцев, поэтому у жителей Газы нет возможности покинуть сектор.

Новое обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля и провели массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. В ответ Израиль объявил о подготовке к военной операции и начал блокаду сектора. В ООН резко осудили как атаку палестинских радикалов, так и блокаду сектора Газа, отметив, что обе стороны нарушают законы ведения войны. При организации начала работу специальная комиссия по сбору доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС.