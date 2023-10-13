В секторе Газа заявили о гуманитарной катастрофе

NYT: в секторе Газа начались гумкатастрофа и коллапс системы здравоохранения

В секторе Газа начались гуманитарная катастрофа и коллапс системы здравоохранения. Об этом заявил Аднан Абу Хасна, советник по СМИ агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам, пишет The New York Times.

«Мы столкнулись с огромной катастрофой», — сказал он.

В больницах сектора Газа не хватает топлива, а напуганные жители спешат к школам под управлением ООН в поисках убежища от авиаударов, сказано в материале. Отключены вода и электричество, закрыты границы, а на кладбищах не хватает места для размещения всех тел, отмечает издание.

При этом министерство здравоохранения Газы заявило в четверг, что его система начала разрушаться, и с наступлением ночи большая часть территории погружается во тьму без электричества. Отмечается, что единственная электростанция региона остановилась в среду из-за нехватки топлива.

Ранее Израиль призвал всех гражданских покинуть сектор Газа. Отмечается, что ЦАХАЛ готовит наземную операцию и уже сосредоточил танковые подразделения на границе с Газой.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.