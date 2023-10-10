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14:51, 10 октября 2023Мир

В ООН начали сбор доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС

Комиссия ООН начала сбор доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Независимая комиссия ООН начала расследование по сбору доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз комиссии.

«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предприняло комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

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    Виктория Кондратьева
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