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17:32, 9 октября 2023Мир

Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

Walla: Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль ответит силой и войдет в Газу

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту США Джо Байдену, чтобы предупредить его о начале наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает Walla.

В ходе телефонного разговора Нетаньяху подчеркнул, что на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость и Израилю придется ответить «на силу большей силой». Сообщается, что Байден в ответ не стал отговаривать премьера от начала наземной операции в секторе Газа.

Как отмечает издание, подобные действия Нетаньяху свидетельствуют о «подготовке почвы» среди союзников Израиля, которые смогут гарантировать Тель-Авиву помощь в длительной военной кампании.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль изменит Ближний Восток своим военным ответом движению ХАМАС. По его словам, то, через что придется пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным.

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    Дарья Балацкая
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