Раскрыто число поврежденных домов в секторе Газа из-за конфликта с Израилем

ООН: в секторе Газа полностью разрушены более 2,5 тысячи домов

В результате конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа было разрушено более 2,5 тысячи домов. Информацию об этом раскрыли в ООН.

По данным организации, по состоянию на четверг, 12 октября, около 23 тысяч зданий оказались повреждены настолько, что стали непригодными для дальнейшего проживания, а другие 2540 домов были разрушены полностью. В ООН также рассказали, что с начала обострения конфликта свои дома в секторе Газа были вынуждены покинуть более 338 тысяч человек.

Помимо этого, представители организации отметили, что из-за авиаударов в Газе пострадали канализационные сооружения. По их словам, в результате этого на улицах скопились «твердые отходы, представляющие угрозу для здоровья».

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября после массированных ракетных ударов со стороны представителей радикальной группировки. Три дня назад Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.