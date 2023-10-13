ХАМАС призвало жителей сектора Газа оставаться дома

ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома

ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после призывов со стороны Израиль переместиться на юг страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы твердо стоим на своей земле и остаемся в своих домах, никакого перемещения и депортации не будет. Палестинский народ отвергает угрозы лидеров оккупированных территорий и их призывы к жителям Газы покинуть свои дома и уехать в южные районы или в Египет», — заявили в политбюро.

В частности, ХАМАС призвало оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом этой психологической войны, которую ведут власти Израиля.

Ранее в секторе Газа заявили о гуманитарной катастрофе. Уточняется, что в больницах сектора Газа не хватает топлива, а напуганные жители спешат к школам под управлением ООН в поисках убежища от авиаударов, сказано в материале.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

