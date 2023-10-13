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10:48, 13 октября 2023Мир

ХАМАС призвало жителей сектора Газа оставаться дома

ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома

Фото: Hatem Ali / AP

ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после призывов со стороны Израиль переместиться на юг страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы твердо стоим на своей земле и остаемся в своих домах, никакого перемещения и депортации не будет. Палестинский народ отвергает угрозы лидеров оккупированных территорий и их призывы к жителям Газы покинуть свои дома и уехать в южные районы или в Египет», — заявили в политбюро.

В частности, ХАМАС призвало оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом этой психологической войны, которую ведут власти Израиля.

Ранее в секторе Газа заявили о гуманитарной катастрофе. Уточняется, что в больницах сектора Газа не хватает топлива, а напуганные жители спешат к школам под управлением ООН в поисках убежища от авиаударов, сказано в материале.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

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    Анастасия Заикина
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