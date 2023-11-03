Лукашенко оценил перспективы строительства второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко: строительство в Белоруссии второй АЭС остается дискуссионным вопросом

Вопрос строительства в Белоруссии второй атомной электростанции (АЭС) остается дискуссионным. Так президент республики Александр Лукашенко оценил перспективы работы на встрече с трудовым коллективом, передает БелТА.

«Где строить — это надо считать. Наверное, здесь будет дешевле. Потому что построены предприятия, которые клепали узлы и агрегаты», — сказал белорусский лидер.

Он пообещал в случае принятия решения о начале строительства провести консультации с рабочими. «Сегодняшнего запаса электричества нам хватит», — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко поставил вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). По его словам, ответственность за нарушение сроков ввода станции несет российская сторона.