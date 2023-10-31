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14:51, 31 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за срыв запуска БелАЭС. Почему станцию не сдали в срок?

Лукашенко: Минск поставил вопрос о компенсациях из-за задержки запуска БелАЭС

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Белорусский лидер уточнил, что ответственность за нарушение сроков ввода станции несет российская сторона.

По договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Сроки сместились из-за повышенных требований к безопасности

По словам Лукашенко, Белоруссия — «чернобыльская республика», поэтому она выдвигает жесткие требования к строительству станции, которые российская сторона, ответственная за строительство, не успела реализовать. «Безопасность нашей станции — это вопрос номер один. Тут нечего повторять и говорить», — заявил он.

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По его словам, сейчас на стации идут строительные и пусконаладочные работы. При этом станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические мероприятия.

Лукашенко назвал варианты компенсаций

Белорусский лидер заявил, что Москва предложила Минску вариант со сниженными ценами на ядерное топливо, его стоимость будет таким же, как и для российских атомных станций. Кроме того, Россия даст пятилетнюю гарантию на основные узлы станции.

Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Лукашенко дал профильным ведомствам поручение оценить эти предложения. Российская сторона пока не комментировала вопрос компенсаций для Белоруссии.

БелАЭС строилась на российский кредит

В 2011 году Россия выдала Белоруссии на строительство БелАЭС кредит в размере до десяти миллиардов долларов. Позже условия использования кредита менялись. Предполагалось, что погашать задолженность Минск начнет с апреля 2023 года.

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В сентябре 2023 года Госдума РФ одобрила отсрочку по погашению кредита, выданного Белоруссии на строительство АЭС. Сообщается, что новая дата начала выплаты долга, согласно ратифицированному протоколу, назначена на 1 апреля 2024 года. Также документ предусматривает выплату задолженности по кредиту только в российских рублях. В сопроводительных документах к ратификации отмечается, что просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют.

БелАЭС нужна республике для сокращения потребления газа

В Белоруссии после полного ввода БелАЭС планируют ежегодно сокращать потребление природного газа порядка 4,5 миллиарда кубометров, заявлял заместитель начальника управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Александр Захаревич.

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По словам Захаревича, после начала работы первого энергоблока Белорусская атомная электростанция выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электрической энергии, что позволило заместить около пяти миллиардов кубометров природного газа и сэкономить около 600-650 миллионов долларов.

Строительство станции сопровождалось проблемами с соседями

Наиболее активно против строительства выступала Литва. В Вильнюсе отметили, что на БелАЭС якобы не выполнены все рекомендации стресс-тестов и не решены другие вопросы безопасности. Страны ЕС, с расчетом на экспорт, в которые строилась станция, отказались приобретать выработанную на БелАЭС энергию.

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Электроэнергию, произведенную на АЭС, Белоруссия планирует продавать в Россию, притом что станция работает на российском топливе. За первые два года работы БелАЭС простаивала почти 55 процентов времени и за тот же срок выработала чуть больше половины объема электроэнергии, запланированного на один год.

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