Лукашенко решил отправить литовские ноты в унитаз

Лукашенко намекнул, что все ноты Литвы по БелАЭС будут отправляться в унитаз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на очередную ноту Литвы об опасности, якобы исходящей от Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом он высказался, отвечая на вопросы журналистов, передает БелТА.

Глава республики обратил внимание, что Вильнюс отправляет Минску уже не первую подобную ноту, и намекнул на отсутствие смысла в них. «Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают», — сказал Лукашенко.

По его словам, ноту в связи с вводом в эксплуатацию второго блока БелАЭС прислали «бешеные», которые не имеют никакого отношения к народу Литвы. «Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», — заверил он.