Лукашенко заявил о необходимости помогать украинцам

Лукашенко: России и Белоруссии придется помогать Украине в восстановлении

Москве и Минску придется помогать Украине в восстановлении экономики. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, пишет БелТА.

По его словам, России и Белоруссии «придется работать на Украине», поскольку, по его мнению, западные страны ей помогать не станут. «Мы с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным] на эту тему много говорим. Они [украинцы] придут к нам за помощью», — отметил Лукашенко, добавив, что Москву и Минск ждет «огромнейший объем работ».

Ранее президент Белоруссии сообщал, что из-за обострения палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в повестке Запада. «Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна», — заявлял он.