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18:59, 3 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о необходимости помогать украинцам

Лукашенко: России и Белоруссии придется помогать Украине в восстановлении
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Москве и Минску придется помогать Украине в восстановлении экономики. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, пишет БелТА.

По его словам, России и Белоруссии «придется работать на Украине», поскольку, по его мнению, западные страны ей помогать не станут. «Мы с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным] на эту тему много говорим. Они [украинцы] придут к нам за помощью», — отметил Лукашенко, добавив, что Москву и Минск ждет «огромнейший объем работ».

Ранее президент Белоруссии сообщал, что из-за обострения палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в повестке Запада. «Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна», — заявлял он.

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      Георгий Нестеров
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