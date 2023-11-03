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16:57, 3 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об отошедшей на задний план Украине

Лукашенко: из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина отходит на задний план
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Из-за обострения палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в повестке западных стран. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с жителями Островца в Гродненской области, пишет БелТА.

«Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. (...) Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план», — пояснил глава республики.

Ранее Лукашенко заявлял о своей готовности взаимодействовать с представителями Запада в вопросе урегулирования конфликта на Украине. При этом политик подчеркнул, что верить на слово никому не собирается.

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      Алевтина Запольская
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