Лукашенко заявил об отошедшей на задний план Украине

Лукашенко: из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина отходит на задний план

Из-за обострения палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в повестке западных стран. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с жителями Островца в Гродненской области, пишет БелТА.

«Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. (...) Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план», — пояснил глава республики.

Ранее Лукашенко заявлял о своей готовности взаимодействовать с представителями Запада в вопросе урегулирования конфликта на Украине. При этом политик подчеркнул, что верить на слово никому не собирается.