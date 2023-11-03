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12:06, 3 ноября 2023Бывший СССР

Во Львовской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий: загорелся объект критической инфраструктуры

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во Львовской области на поврежденном объекте критической инфраструктуры произошел пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

«Был пожар, его оперативно ликвидировали», — говорится в публикации. При этом он не стал уточнять наименование предприятия.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одесской и Кировоградской областях Украины. Как уточнялось, детонации были слышны в Кропивницком. Также взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. Кроме того, украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской областях.

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      Кристина Есикова
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